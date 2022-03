Cambriolage de Coutances, un roumain interpellé

Une équipe de malfaiteurs ont cambriolés dans la Manche des magasins de vélos entre le 11 et le 15 août. Un mis en cause a été interpellé. Il comparait devant le tribunal correctionnel de Coutances dès ce lundi 18 août à 14h00. De nationalité roumaine, il est connu sous... six alias.