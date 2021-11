Caen se rapproche du but

En déplacement dans l'antre du champion de France, Rouen, ils sont passés près de l'exploit, ne s'inclinant que 5-3. 'C'est décevant pour les joueurs car ils méritaient mieux�, réagit leur entraîneur Bertrand Pousse. Le point positif, c'est qu'ils ont appliqué les consignes pendant 60 minutes et ont vu que c'était efficace.�

Très bien entrés dans la rencontre, les Caennais se sont payé le luxe d'ouvrir le score par leur recrue américaine Jerry Cunningham (0-1, 5'). Piqués au vif, les Rouennais ont réagi dans la foulée, obligeant Clément Fouquerel à réaliser des prouesses devant sa cage. Menés 3-1 au début du deuxième tiers, les Drakkars ne se sont pourtant pas laissé abattre. Ils ont réduit le score par Antti Urpo huit secondes après le troisième but rouennais (3-2, 33') et sont parvenus à égaliser peu avant la deuxième pause grâce à Jonathan Avenel (3-3, 40'). Le Hockey Club de Caen a ensuite tenu le score de parité pendant plus d'un quart d'heure avant de lâcher prise (4-3, 57' puis 5-3, 60'). “Il y a eu beaucoup de satisfactions dans ce match mais on a perdu alors qu'il y avait la possibilité de ramener au moins un point, se désole le défenseur Alexis Gomane. On a vu du bon Caen mais pas du très bon Caen. Tout le monde est rassuré mais maintenant il va falloir prendre des points.”

Dès samedi 2 octobre à domicile contre Strasbourg ? Alexis Gomane s'attend à un match compliqué contre “la révélation du début de saison”. “Mais si on réussit à faire un match complet, on n'a pas trop à se soucier de l'adversaire”, assure-t-il.



