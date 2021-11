Provost : “Sur la corde raide”

La mauvaise deuxième moitié de la saison dernière a-t-elle était évacuée ?

Oui, mais l'année a été difficile à encaisser. On a subi beaucoup de blessures et on n'avait pas un banc suffisant pour bien terminer la saison. Même avec beaucoup de volonté, on ne peut pas amener les filles à un certain niveau en l'espace de trois mois.



Révisez-vous du coup vos objectifs ?

Il y a des filles d'expérience qui ont arrêté, des blessées de longue durée et d'autres qui reviennent de blessure. On a des cadettes qui montent mais elles ne sont pas encore aguerries au niveau de la D1. L'objectif minimum est le maintien. Le plus haut souhait c'est les quatre premières places.



Ce sera donc une année cruciale ?

On est sur la corde raide depuis deux ans. Avec les blessures, ça peut être un tournant. Mais la formation reste très importante pour nous. Si des filles intègrent le projet, on pourra espérer de belles choses.



