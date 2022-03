Sortir en région : mardi 19 août

Le cirque Borsberg est de passage à Bayeux cette semaine. Rendez-vous sur la place Gauquelin-Despallieres pour les représentations qui ont lieu mercredi et vendredi à 20h, jeudi et samedi à 18h et dimanche à 15h.



Ce dimanche, c'est la 7ème édition de la démonstration d'attelage labellisé "Elan des jeux" dans le parc du château de Moidrey. Au programme, des épreuves de maniabilité et de marathon. L'entrée et le parking sont gratuits.



Concerts gratuits, tous les dimanches du mois d'août à 21h sur la place du Vivier à Sées, dans le cadre du rendez-vous «Les dimanches au bord de l'Orne». Cette semaine, soirée chorale alternative avec Bukatribe. Ce quartet buccal, qui a assuré les premières parties de plusieurs groupes depuis le début de l'année, dont I Am et Ben l'Oncle Soul, va faire vibrer la place du Vivier sur des rythmes soul, ragga, hip-hop et électro. Cela avec pour seuls instruments : leurs micros.



Et puis remportez vos 2 entrées pour le Mémorial de Montormel, situé dans la poche de Falaise, qui permet de découvrir les derniers jours de la Bataille de Normandie, il y a 70 ans. Composez dés maintenant le 02 33 05 32 30.