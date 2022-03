La circulation sera chargée pour ce week-end du 15 août

Dans le sens des départs et des retours, le vendredi 15 août, classé vert, ne posera pas de problème. La circulation sera fluide. En revanche, samedi 16 août, les bouchons seront plus nombreux. Le trafic sera particulièrement intense entre 9h et 19h dans le sens des départs et entre 13h et 19h dans le sens des retours. La journée est d'ailleurs classée rouge au niveau national et noir en Rhône-Alpes dans les deux sens de circulation.

Si dimanche 17 août est classé vert dans le sens des départs, attention il est classé rouge dans le sens des retours au niveau de la zone Ouest. Selon Bison Futé, la circulation devrait être particulièrement difficile entre 14h et 22h.

Pour un trafic fluide, il faudra donc éviter samedi de passer par les grandes agglomérations entre 10h et 17h dans le sens des départ, entre 15h et 19h dans le sens des retours et le dimanche dans le sens des retours entre 15h et 20h.