Le Coralline, basé à Cherbourg et commandé depuis peu par Christophe Duval, sera ouvert au public les samedi 16 et dimanche 17 août de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Le navire, long de 21,7 m, est chargé des prélèvements marins au profit du laboratoire de surveillance radiologique de la base navale de Cherbourg.