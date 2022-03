Cette nuit, observez le ciel et faites un voeu !

Des météores s'abattent sur la Terre depuis le 17 juillet dernier et offrent un spectacle magique à qui lève les yeux au ciel. Ce mardi soir 12 août, le spectacle devrait être à son apogée pour ce que l'on appelle les perséides, ces pluies d'étoiles filantes qui illuminent le ciel tous les ans. Si le ciel est dégagé cette nuit, vous pourriez bien observer entre 100 et 150 étoiles filantes fendre la nuit chaque heure. La carte réalisée par la Nasa, montre que la France se situe dans la bande depuis laquelle les larmes de Saint-Laurent, comme elles sont aussi appelées, seront les plus visibles.

Comment les observer ?



Pour les observer, il suffira simplement de scruter le ciel une fois la nuit tombée. Lorsque vos yeux se seront acclimatés à l'obscurité et si les nuages laissent entrevoir la nuit étoilée, vous aurez alors tout le loisir d'observer le phénomène.

Ces étoiles filantes sont les débris de la comète Swift-Tuttle qui brûlent lorsque la Terre les croise sur son orbite.