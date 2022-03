Décès de Robin Williams à 63 ans, quelle carrière !

Dans un communiqué, la police de Marin County, en Californie (sud-ouest des Etats-Unis), a expliqué qu'un "sujet mâle a été prononcé mort à 12h02, identifié comme Robin McLaurin Williams, 63 ans, résident de Tiburon, en Californie", et que la cause probable du décès semblait être "un suicide par asphyxie".

Une enquête est toujours "en cours sur les causes et les circonstances du décès", précise toutefois la police, ajoutant que le comédien a été vu vivant pour la dernière fois à son domicile, où il vivait avec sa femme, dimanche "vers 22H00".

Capitaine oh mon capitaine

Son attachée de presse Mara Buxbaum a expliqué dans un communiqué reçu par l'AFP que celui qui a incarné notamment l'inoubliable "Capitaine oh mon capitaine" du "Cercle des poètes disparus" souffrait "ces derniers temps d'une sévère dépression".

"C'est une disparition soudaine et tragique", a-t-elle ajouté.

L'acteur, originaire de Chicago (nord), avait trois enfants.

L'un de ses artistes les plus aimés

Sa femme Susan Schneider, épousée en troisièmes noces en 2011, a dit dans un communiqué distinct avoir "perdu ce matin son mari et meilleur ami, pendant que le monde a perdu l'un de ses artistes les plus aimés et l'un des plus beaux êtres humains".

"Mon coeur est totalement brisé", a-t-elle ajouté, demandant que "l'accent ne soit pas mis sur sa mort mais sur les moments de joie innombrables et de rire qu'il a donnés à des millions de gens".

La carrière de Robin Williams s'est étalée sur quatre décennies, passant d'un registre à l'autre, du dramatique au comique en passant par la télévision.

Eclair de génie comique

Après avoir étudié l'art dramatique à la prestigieuse Julliard School, il a débuté sa carrière par des spectacles de one-man show dans des night-clubs.

Il a percé dans un épisode de la série "Happy Days" en 1974 puis dans un film télévisé tiré du personnage de Mork qu'il y incarnait, "Mork and Mindy", pour lequel il reçu son premier Golden Globe.

Il en a eu quatre au total, notamment celui du meilleur acteur pour "Good morning Vietnam", de Barry Levison, un rôle grâce auquel il a atteint une renommée mondiale.

Il a conquis le grand public du monde entier avec un rôle poignant de professeur brillant face à des adolescents influençables dans "Le cercle des poètes disparus" (1989), et dans un registre comique dans des films comme "Madame Doubtfire" (1993), qui lui a également valu un Golden Globe, ou encore dans la série de films pour petits et grands "La nuit au musée".

Un oscar en 1998

C'est grâce à sa performance dans "Will Hunting" qu'il a reçu son seul oscar en 1998, dans la catégorie meilleur second rôle. Il avait été nominé trois autres fois.

Sur Twitter, les réactions pleuvaient pour déplorer la disparition du comédien. "Je suis totalement sidéré par la perte de Robin Williams, un grand homme, un superbe talent, un partenaire à l'écran, une âme authentique", a réagi sur Twitter l'acteur Steve Martin.

Dans la revue de référence du cinéma Variety, le cinéaste Steven Spielberg a affirmé que "Robin était un éclair de génie comique et notre rire était le coup de tonnerre qui le faisait avancer. Il était un ami et je n'arrive pas à croire qu'il ne soit plus là".

Le président américain Barack Obama a salué le "talent incommensurable" que l'acteur "offrait en toute liberté et généreusement à ceux qui en avaient le plus besoin --depuis nos troupes déployées à l'étrangers jusqu'aux personnes marginalisées dans nos rues".

Une suite de "Madame Doubtfire"

L'acteur avait été opéré du coeur avec succès en 2009, et le personnel médical avait alors raconté qu'il avait commencé à les faire rire deux heures à peine après être sorti de l'intervention.

Il devait apparaître dans une suite de "Madame Doubtfire" qui a été annulée à l'annonce de sa disparition.

Il a encore trois films en post-production, dont une nouvelle "Nuit au musée" qui doit sortir en fin d'année.