L'acteur Robin Williams est mort

Robin Williams a été retrouvé mort à son domicile ce lundi 11 août 2014, vraisemblablement un suicide par asphyxie d'après la police. L'acteur souffrait depuis plusieurs années de dépression et d'addictions, notamment à l'alcool. Il avait 63 ans.

Oscar du meilleur acteur

L'émotion est grande à Hollywood où son talent était reconnu par ses pairs et le public. Il avait remporté l'oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le film "Will Hunting" en 1998 pour le rôle d'un psychologue peu conventionnel. Il avait aussi remporté plusieurs Golden Globes (récompenses attribuées aux Etats-Unis par la presse étrangère) pour Docteur Patch, Le cercle des poètes disparus, L'éveil...

Sa carrière cinématographique a commencé en 1980 et ne s'est jamais arrêtée depuis. On l'a par exemple vu ces dernières années dans "La nuit au musée" et ses suites dans le rôle du président Roosevelt.

Le cercle des Poètes disparus

Parmi ses films marquants, on retiendra par exemple Le cercle des Poètes disparus, Good Morning Vietnam, Jumanji, Madame Doubtfire, Hook ou la revanche du capitaine Crochet, Will Hunting, Docteur Patch, Toys, Flubber...

Nombreux sont les hommages qui lui sont accordés ce matin, du président Barck Obama à Steven Spielberg, en passant par Morgan Freeman.