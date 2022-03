Alençon: circulation et stationnement réglementés ce mardi 12 août

La circulation sera interdite sur l'entrée sud de la ville (Route du Mans) dans le sens "entrant", entre 15h et 16h, durant le défilé entre le lycée Marguerite de Navarre et le centre-ville (avenue Leclerc, Boulevard de la République, quai Dunant). Des déviations locales seronts mises en place. En revanche, la circulation sera autorisée dans le sens "sortant", d'Alençon vers Le Mans.

Le stationnement est totalement interdit sur le parking du champ Perrier et sur la moitié de la Place Foch (Place de la Mairie) depuis ce lundi et jusqu'à mardi soir. Interdiction aussi aux abords du monument Leclerc.

La circulation sera impossible dans le centre ville sur le secteur du Pont Neuf et de la rue De Lattre de Tassigny, approximativement de 16h à 18h, ainsi que sur le secteur entre le Pont Neuf et l'hôtel de ville, entre 17h30 et 18h.