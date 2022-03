C'est un mythe de l'automobile, qui fait rêver les voyageurs : le combi Volkswagen, ancêtre du camping-car, lancé dans les années 50...

Cet été, deux passionnés de combi ont traversé une partie de la Basse-Normandie à bord de leur bus bleu-vert, baptisé "Nestor" par ses propriétaires. Depuis un an, ils partagent leur voyage sur un blog, où l'on trouve aussi des astuces pour aménager les combis et vivre dans ce bus rétro.

Pas plus de 90 km/h

Tous les deux sont originaires du Cotentin et vivent désormais à Nantes. Ce road-trip leur a permis de redécouvrir leur région, au rythme, bien sûr, du combi Volkswagen, comme le précise Emilie, alias "Mlle" sur le blog :

Nestor le combi sur les routes de la Manche et du Calvados

Un voyage par étapes

Après avoir parcouru la Hague, la côte des Isles et le Val de Saire dans le Cotentin, les voyageurs et Nestor ont fait étape au Mémorial de Caen, à Colleville-sur-Mer puis à Deauville et Cabourg. Ils constatent un véritable engouement pour les combis Volkswagen, pendant leurs aventures mais aussi sur le web, où il existe une communauté de passionnés :

Prochain voyage pour Nestor : l'Irlande. D'ici là, le récit et les images de Nestor en Normandie est à découvrir sur lesaventuresdenestor.tumblr.com.