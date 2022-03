Les cérémonies sur la "Route Leclerc" débutent ce lundi

Dès ce lundi 11, de nombreuses commémorations sont organisées dans le nord-Sarthe par l'association « Vive la Résistance » et par « l'association des anciens de la 2ème DB », véritable parcours le long de la « Route Leclerc », avec cérémonies patriotiques, mais aussi rencontres avec les vétérans, présentation de véhicules militaires et de tenues d'époque, dans une quarantaine de communes en tout.

L'objectif est de rendre hommage aux « anciens combattants de la Liberté », de rappeler les souffrances et les sacrifices consentis par les populations locales, et de transmettre les valeurs fortes qui étaient portées par ceux et celles qui se sont battus pour que nous puissions vivre libres.

Les cérémonies de ce lundi :

9h : St Germain sur Sarthe.

10h : Coulombiers.

14h30 : Rouessé Fontaine.

15h30 : Bourg le Roiu.

17h : Louvigny.

18h : Ancinnes.

19h : Fyé.