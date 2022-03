Vous allez en voir de toutes les couleurs sur les routes ce week-end

S'il y a bien une journée qu'il faudra éviter c'est celle de samedi. Bison Futé hisse en effet le drapeau rouge au niveau national et pousse jusqu'au noir en Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen dans le sens des départs. Dans le sens des retours, on baisse d'un ton les couleurs puisque l'on passe à l'orange au niveau national et au rouge dans le Sud-Est.

Pour ceux qui souhaiterait prendre de l'avance et partir vendredi, sachez que le orange sera de mise où que vous rouliez. Pour ceux qui rentrent de congés et qui se rapprochent irrémédiablement du retour au bureau, ils auront au moins la chance de trouver une circulation fluide. A moins qu'ils ne reviennent du sud-est où quelques embouteillages leur laisseront le loisir de se remémorer leur souvenir de vacances.

Pour ceux qui repousseraient à la dernière minute le retour dans leurs pénates, sachez que les prévisions de circulation pour dimanche sont strictement identiques à celles de vendredi. Du coup pourquoi ne pas en profiter jusqu'au bout ?

