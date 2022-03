Une exposition sur Jean Jaurès aux archives départementales

Cette exposition s’accompagne de deux conférences :

- Conférence de Pierre Largesse, Président de la Société d’Histoire d’Elbeuf et Vice-président de l’Institut CGT d’Histoire Sociale de Seine-Maritime, "Les voyages de Jaurès en Seine-Inférieure" mardi 9 septembre 2014 à 17h à l’Hôtel du Département – Quai Jean Moulin (Petit Salon).

- Conférence de Marion Fontaine, maître de conférence d’histoire contemporaine à l’Université d’Avignon, "Ainsi nous parle Jaurès", jeudi 25 septembre 2014 à 18h au Pôle culturel Grammont (Auditorium).

Pratique. Ouverture le lundi et mardi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h Ouverture le mercredi de 8h45 à 12h30 Ouverture le samedi 20 septembre 2014 de 14h à 17h. Gratuit. Plus d'infos au 02 35 03 54 95