Qui sont les députés bas-normands les plus assidus de l'Assemblée ?

Présentes 37 semaines dans l'hémicycle, Clotilde Valter, députée PS du Calvados a été l'élue la plus assidue des 13 députés de Basse-Normandie. Elle devance une autre députée PS du Calvados, Laurence Dumont avec 34 semaines. Nicole Ameline, avec 19 semaines ferme la marche. La députée du Calvados explique cette présence moins importante sur les bancs de l'Assemblée par le fait qu'elle "a présidé les trois sessions annuelles du Comité de lutte contre les discriminations faites aux femmes aux Nations-Unies (Comité CEDAW) durant 120 jours les douze derniers mois, dont une session en été. J’ai présidé également la Commission « Défense et Sécurité » de l'Assemblée parlementaire de l’OTAN (AP OTAN) pour une durée cumulée de 29 jours" précise-t-elle dans un communiqué.

Laurence Dumont est également la plus "bavarde" avec 1070 interventions longues (plus de 20 mots) et 6068 interventions courtes recensées par le site nosdeputes.fr. Ce chiffre très élevé par rapport à ses collègues est notamment dû à sa fonction de vice-présidente de l'Assemblée nationale. Côté discours concis, elle devance Philippe Gosselin (UMP-Manche) avec 240 interventions.

Véronique Louwagie, députée UMP de l'Orne se distingue quant à elle par son implication dans les amendements. Elle a en effet signé 2073 amendements, contre 1460 pour Philippe Gosselin, son dauphin à cet exercice. Elle a également posé 873 questions écrites au gouvernement, soit 922 de plus que Guénhaël Huet, député UMP de la Manche qui se classe 2e.

Enfin, avec 4 propositions de loi écrites et 78 signées, Philippe Gosselin est le plus impliqué dans cet exercice.

Retrouvez la synthèse des 12 derniers mois d'activité des députés bas-normands dans l'infographie ci-dessous. En bleu, les députés du Calvados. En noir, les députés de l'Orne et en gris ceux de la Manche.