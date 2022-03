Soisbault Reina Cup : une finale Roumanie / Serbie

On connaîtra ce mercredi 6 août la meilleure équipe féminine de tennis d'Europe, catégorie moins de 18 ans. La Soisbault Reina Cup, championnat d'Europe par équipe, se termine aujourd'hui avec la finale.



Trois matches vont opposer dès 12h15 la Roumanie et la Serbie : le match des n°2 de chaque pays, le match des n°1 et un match en double.

Dans l'équipe serbe, on trouve même la N°1 mondiale des juniors, Ivana Jorovic, 17 ans. Comme les autres, cette joueuse doit trouver l'équilibre entre la compétition et sa vie d'ado, comme l'explique Roger Davy, directeur du tournoi :

La finale Roumanie / Serbie c'est à suivre dès 12h15 sur le court du tennis club de Granville... entrée gratuite !