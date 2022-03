Phablette, le Samsung Galaxy Note 4 débarque en septembre

Samsung étant l'entreprise qui a pour ainsi dire créé le concept de la phablette, la sortie de son nouveau Galaxy Note est de ce fait tout aussi importante que celle d'un nouvel iPhone ou iPad. Qu'importe ce que Samsung décidera d'inclure dans son dernier téléphone gigantesque, il établira un point de référence pour tous les appareils Android de grande taille qui suivront.

Les nouveautés de la 4

Guerre des grands oblige, Apple devant lancer sa propre phablette en septembre, Samsung a intégré le plus de fonctions possibles dans son nouveau Galaxy Note.

Comme on pouvait l'attendre d'un téléphone Samsung, celui-ci sera équipé d'un écran AMOLED très impressionnant et d'un processeur qui établira de nouveaux records de vitesse. Cependant, l'une des fonctionnalités les plus intéressantes parmi celles qui ont été rapportées est un capteur UV.

L'entreprise se concentre de plus en plus sur la santé (quantité de ses téléphones disposent déjà d'un capteur de fréquence cardiaque), et selon le site habituellement fiable SamMobile, le nouveau capteur surveillera le rayonnement UV pour aider son propriétaire à rester l'abri de ces rayons potentiellement dangereux. Il est fort possible que pour son lancement, la phablette soit le premier appareil au monde à en être équipé.

2015 pourrait bien être l'année des phablettes ?

Parmi ce que l'on sait déjà sur cette phablette, il y a la taille de son écran (5,7 pouces), le fait qu'elle sera équipée d'un appareil photo potentiellement phénoménal, capable de photographier des clichés 16-mégapixels, et qu'elle utilisera le capteur d'images Sony.

