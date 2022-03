L'abbaye de Jumièges conserve ses trois étoiles au guide Michelin

Détruite à la Révolution, surnommée au XIXème siècle, l’Abbaye de Jumièges est le symbole du rayonnement de l’un des plus anciens et des plus importants monastères d’Occident. Avec ses 75 000 visiteurs en 2013, l’Abbaye de Jumièges est un des dix sites patrimoniaux les plus visités en Seine-Maritime. Le Guide Vert Michelin Normandie Vallée de Seine vient de renouveller ses trois étoiles.

Depuis septembre 2012, un outil de visite inédit, ludique et interactif est proposé aux visiteurs, en s’appuyant sur les technologies les plus récentes. L’application Jumièges 3D permet en effet aux visiteurs de découvrir l’Abbaye, telle qu’elle était avant sa destruction.

Depuis cette année, le Département inscrit l’Abbaye dans un sentier équestre qui la relie à l’Abbaye du Valasse et l’Abbaye de Saint-Wandrille, ajoutant la corde équestre aux itinérances douces qui conduisent au monument.

Les 3 étoilés de Seine-Maritime

La route des Abbayes, le Musée des Beaux-arts de Rouen, la Falaise d’Aval à Étretat, la Cathédrale Notre-Dame de Rouen, la Côte Sainte-Catherine et le "Vieux Rouen" font également partie des sites qui ont reçu trois étoiles et qui "valent le voyage" selon le guide.