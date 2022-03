Saint-Etienne-du-Rouvray : ils volent des enjoliveurs

Samedi 3 août à 2h40, la Brigade Anti-Criminalité est intervenue rue Saint-Adrien à Saint-Etienne-du-Rouvray pour deux individus qui sont en train de voler des enjoliveurs sur des véhicules en stationnement.

En arrivant sur place, les policiers prennent contact avec le requérant qui leur donne une description des deux individus. Ceux-ci auraient pris la fuite vers la rue de l'Industrie. Les policiers entreprennent donc des recherches dans le secteur et finissent pas retrouver les deux jeunes. Le premier est né en 1995 et demeure à Saint-Etienne-du-Rouvray et le second est né en 1994 et demeure à Igoville dans le 27.

Les deux mis en cause titubent et finissent par expliquer aux policiers qu'ils étaient chez un ami et qu'ils ont décidé en repartant d'aller dérober des enjoliveurs. Ils en ont volé un sur une Citroën Berlingo et trois sur une Opel Corsa. Ils les avaient stockés au domicile du jeune habitant à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Ils ont tous les deux été placés en cellule de dégrisement puis en garde à vue.