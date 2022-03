Rue Basse, une PlayStation volante et un nez cassé

Après une soirée largement alcoolisée, et selon toutes vraisemblances plusieurs heures passées à jouer à la PlayStation, un couple vivant rue Basse à Caen, demande à son invité de quitter son domicile.

Alors que ce dernier s'exécute, et qu'il se trouve au pied de l'immeuble, il voit passer la console de jeux par la fenêtre et littéralement s'écraser sur le trottoir. De colère, et sans doute déterminé à obtenir des explications, il regagne l'appartement où il a passé la nuit et donne un grand coup dans la porte d'entrée.

C'était sans compter sur ... la présence de l'hôte derrière la porte ! Bilan : un nez cassé.

Les protagonistes de cette affaire ont été placées en cellule de dégrisement.