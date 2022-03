Vidéo, un drone au-dessus de Barfleur

Jérôme Houyvet est un photographe "volant" connu et réputé en Normandie. Il est l'auteur, entre autres, des photographies des très beaux ouvrages "Vol au dessus du littoral du Cotentin" et "Vol au dessus du littoral de Normandie" publiés aux éditions Big Red One d'Arnaud Digard.

Son comparse, Thibault Lebouteiller, originaire de Saint-Lô, est un jeune diplomé dans le domaine de l'audiovisuel.

Une vidéo unique

Jérôme Houyvet pilotait le drône, Thibault Lebouteiller la caméra. Tournée le 26 juillet, après montage... la vidéo est magnifique. Une belle mise en valeur de l'une des perles de la Manche en Normandie.

Ci-dessous, le drone utilisé par Jérôme Houyvet et Thibault Lebouteiller.