Les bonnes idées pour s'évader de Rouen durant un week-end

Avec un abonnement plus que raisonnable, le système des vélos à Rouen vous permettra de circuler au gré des vents à travers toute l'agglomération. Le système Cy'clic propose pour 25€ par un an un abonnement complet au service. Pour sept jours, l'offre cy'clic est de 5€. En attente du nouveau système de vélo qui sera présenté par la Crea à partir d'octobre prochain, venez vous évader de Rouen en prenant le vélo. Les destinations sont diverses et variées : profiter du temps ensoleillé pour aller faire un tour dans la forêt Domaniale verte ou celle de Roumare.

En voiture, train ou avion, les destinations sont multiples. Trois lieux de choix :

L'île de Guernesey est sans aucun doute un très bon choix de voyage le temps d'un week-end. Son histoire est tout ausi riche que son paysage. Un enchantement pour les yeux. Comptez 3h de route pour aller à Saint-Malo, puis de cette ville prenez le ferry afin d'accèder à l'île de Guernesey. Le trajet durera 2h.

La seconde destination s'effectuera en avion. Partant de l'aéroport de Rouen, vous pourrez partir en vol direct destination Figari, au sud de la Corse. Cette offre est valable jusqu'au 27 septembre 2014. Le vol en aller simple est de 137€ Toute Taxe Comprise, et des réductions de 15€ pour les enfants sont comprises dans le prix du vol. Une offre spéciale pour un voyage spécial. Venez vous évader pour quelques jours sous le soleil Corse.

Allant de 60 à 70€ le trajet Rouen-Arles en train vaut le détour. Il vous permettra entre autres de faire la connaissance du festival de la photographie se déroulant jusqu'au 21 septembre. Un voyage à tenter absolument lors d'un week-end.

A partir de 79€, l'Escapade vous fera découvrir la Seine lors d'une promenade commentée. Cet événement aura lieu le samedi 20 septembre sur Rouen à partir de 20h15. La durée du trajet est estimée à 2h45.

Pour une heure de trajet en voiture depuis Rouen, et à partir de 7€ pour un adulte, venez explorer tout ce qui fait la richesse du territoire normand : le Musée des impressionnismes à Giverny. La visite est gratuite pour les moins de sept ans.

Et quoi de mieux que de profiter de l'air frais de la mer en allant faire un tour à la plage de Dieppe ou de Cherbourg ? Le trajet Rouen-Cherbourg est estimé à 3h de route si vous empruntez la voiture.

En l'espace d'un week-end les destinations ne manquent pas.

la rentrée s'annonce mouvementée !