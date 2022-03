22ème Fête de la Chasse et de la Pêche à Carrouges

Ce week-end se tient la fête européenne de la chasse et de la pêche dans le parc du prestigieux château de Carrouges dans l'Orne. Au programme : animations, concours, spectacles, feu d'artifice, grande messe de la St Hubert, nombreuses activités pour les jeunes. Profitez de la visite du château gratuite pendant la fête. Neuf villages présenteront des activités et démonstrations telles que les chiens de race, la pêche, les métiers de la forêt, du bois et de l'agriculture, le terroir Normand, les exposants, la chasse et l'armurerie, ainsi que les équipages dans une ambiance festive et conviviale.

Programme complet ICI



Entrée : 9€, visite du château incluse / forfait "2 jours" à 14€ / gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.



Ecoutez, Philippe Dolon, commentateur de l'événement.