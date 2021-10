Bordeaux (AFP). Chasse: ouverture dimanche dans la moitié sud de la France

La chasse ouvre dimanche 13 septembre à 08H00 jusqu'au 29 février 2016 dans tous les départements du sud de la France et trois départements de l'Est, le Doubs, le Jura et la Haute-Saône, annonce sur son site l'Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). Ce calendrier, fixé par arrêté préfectoral pour la campagne 2015-2016, concerne la chasse au gibier à poils et à plumes, avec quelques restrictions variant selon les départements pour certaines espèces, comme la bécasse. Pour le lièvre, le renard, le sanglier, le cerf ou le chevreuil, l'ouverture est fixée au 15 septembre. Dans le reste de la France, la chasse s'est ouverte d'abord en Alsace et en Moselle le 23 août, en Corse le 6 septembre. Elle ouvrira le 20 septembre en Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Île-de-France, y compris Paris, Nord, Champagne-Ardennes et Bourgogne. Le 27 septembre dans huit départements du Centre et de l'Ouest (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Cher, Indre, Sarthe, Orne, Calvados et Manche). La Fédération nationale des chasseurs (FNC) juge la situation particulièrement favorable sur l'ensemble du territoire, notamment dans le sud de la France où le soleil a dopé la reproduction du petit gibier. "Grâce à un printemps très peu humide, on a évité toute la perte due aux maladies de jeunes animaux", explique à l'AFP Sandrine Gueneau, directrice de la fédération des chasseurs de la Loire. "On a pu constater une très bonne reproduction chez le canard: il n'y a pas eu de pertes au niveau des nids due à la montée des eaux. Et la chaleur a permis une bonne production d'insectes" pour nourrir les oiseaux, poursuit-elle. Pour la FNC, "le lièvre et le faisan seront incontestablement les champions de cette ouverture de la chasse", "le pigeon ramier complétera l'abondance des carniers" et le "lapin, dont le retour est stabilisé, viendra enrichir le panier gourmand de cette ouverture". "Le grand gibier est, lui aussi, bien présent", souligne la fédération nationale, notamment le sanglier, le cerf. Sur le chevreuil en revanche "on note dans certaines zones, un tassement de sa population, dû au réchauffement climatique". En marge de l'ouverture de la chasse auront lieu les traditionnelles soirées de comptage et d'écoute des cerfs au brame, par exemple les 30 septembre, 1er et 7 octobre dans le Médoc, organisées par la Fédération départementale des chasseurs de Gironde. Ces soirées de comptage et d'écoute ont pour but de mieux connaître l'espèce et de participer à la récolte de données scientifiques. La France compte environ 1.250.000 chasseurs et la chasse est la troisième activité préférée de loisir des Français, d'après la FNC. Selon une étude publiée en juillet 2015 par le BIPE, cabinet de conseil en analyse stratégique et prospective économique, fondé en 1958 et agréé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la chasse apporte 2,1 milliard d'euros par an au Produit intérieur brut (PIB) français et elle génère 28.000 emplois. 47% des chasseurs ont moins de 55 ans et seulement 2% sont des femmes.

