Emploi : l'intérim poursuit son repli en Basse-Normandie

-2,6% : l'intérim accuse une baisse significative depuis un an dans la région. C'est le Calvados qui enregistre la plus forte baisse (-3,4 %), suivi de la Manche (-2,3%) et de l'Orne (-2,1%).

Tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon : le recours à l'intérim progresse de 6,9 % dans les transports. En revanche, il stagne dans l’industrie (+0,2 %) et dans les services (+0,0 %). Il diminue dans le commerce (-9,8 %) et le BTP (-12,4 %).

A noter que l'emploi augmente fortement chez les cadres et professions intermédiaires (+14,9 %) et les ouvriers non qualifiés (+12,9 %). Mais il est en recul chez les employés (-7,5 %) et les ouvriers qualifiés (-18,4 %).