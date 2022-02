Les Kids de "The Voice" chantent à la rentrée

"The Voice Kids", déjà lancé dans 24 pays, sera à l'antenne pour cinq semaines à la rentrée. Au programme, deux semaines d'audition, deux semaines de battles ont été tournés en octobre 2013 sous l'œil bienveillant de Jenifer, Louis Bertignac et Garou qui ont repris leur rôle de coach pour cette édition spéciale junior. La finale sera diffusée en direct.

Comme pour la version adulte qui a sacrée Kendji la saison dernière, Nikos sera à la présentation et Karine Ferri, qui s'occupe habituellement des coulisses, sera plus présente.

Les premières images officielles de cette nouvelle émission ont été dévoilées ce week-end par TF1 à la toute fin d'un reportage de "50mn Inside" consacré au succès mondial de "The Voice".

La quatrième saison de "The Voice", version adulte, sera quant à elle lancée début 2015 et pourrait se voir priver de deux de ses coaches les plus populaires. Tout juste arrivé, en remplacement de Louis Bertignac, Mika a récemment confié qu'il "ne devrait pas" participer à cette quatrième salve au vu de son emploi du temps.

La présence de Jenifer fait également l'objet de nombreuses rumeurs. Enceinte, la chanteuse pourrait préférer se consacrer à sa famille. Son manager a néanmoins assuré cependant qu'aucune décision n'était prise.

Les deux stars, ainsi que les deux autres coaches Florent Pagny et Garou devraient prochainement confirmer leur retour ou leur départ.