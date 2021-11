TV News: J-C Dassier pas convaincu par la chaîne 100% foot

Jean-Claude Dassier, le président de l'OM l'a déclaré hier: il n'est pas convaincu par le projet de chaîne de télévision 100% football de la LFP. Pour pallier à la baisse des droits TV pour la ligue 1 suite à la fin d'Orange sports, la ligue a eu l'idée de créer sa propre chaîne de télé. Pour Jean-Claude Dassier, cette solution n'est pas viable car il faudrait augmenter de façon très importante le nombre d'abonnés.



A partir du 4 octobre, France 3 change d'habillage, c'est à dire de génériques et de jingles. Le but étant de renforcer l'identité de la chaîne et de renforcer les rendez-vous d'information.



Arthur, l'animateur humoriste va désormais présenter chaque lundi soir un talk show sur la chaîne du cable Comédie. Il présentera donc dès le 8 novembre, "Un soir avec Arthur". Il reste en parallèle en contrat avec TF1 pour l'émission "Les enfants de la télé".



Enfin, 4 anciens ministres de la culture vont devenir le temps d'une soirée acteur sur France 2. Pour fêter l'histoire du théâtre du rond point à Paris, Christine Albanel, Catherine Tesca, Jean-Jacques Aliagon et Frederic Mitterand vont jouer dans une scénette. A voir le 29 octobre prochain.



Ma sélection TV pour ce soir: La série américaine "Bones" sur M6 avec pas moins de 5 épisodes.





Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire