Dans le Calvados, des touristes en nombre mais peu dépensiers

Gérants de campings, restaurateurs : certains acteurs du tourisme de la côte sont inquiets. "Il y a un malaise, le touriste n'est pas là", explique Florence Jamet, qui s'occupe de la crêperie La Brèche, dans la rue commerçante à Ouistreham.

Chacun s'attendait à des retombées plus importantes suite aux commémorations du 70e anniversaire du Débarquement. C'est le cas notamment d'Agnès Tavernier, du camping des Pommiers. "Par rapport à l'année dernière, nous sommes en baisse de réservations. Sur 374 emplacements, plus de 200 sont actuellement libres". D'où son interrogation : "Est-ce dû au temps, aux finances? On parle avec les autres campings de la côte, et un certain nombre se retrouve vide en cette période estivale. "

Des points de vue que l'Office de tourisme de Ouistreham tend à nuancer. Florence Cassitti, conseillère de séjour chargée de l'Observatoire de l'office de tourisme, parle elle d'un "très bon mois de juin et d'un très bon mois de juillet", même si de fait, nombreux touristes "ne viennent qu'à la journée et ne consomment pas forcément à Ouistreham."

A Caen, les touristes sont aussi présents en nombre. Frédérique Gervais, directrice de l'office de tourisme, parle elle aussi d'un afflux de vacanciers conséquent. "Les projections prévoient plus de 10% de touristes par rapport à la fréquentation habituelle". L'effet "70ème anniversaire" permettant une "formidable visibilité de la Normandie."