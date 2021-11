Animations amérindiennes en Normandie, tout au long de l'année avec Dominique Colas

Vous êtes une association ou une collectivité et vous voulez en apprendre plus sur les Indiens d'Amérique, peut-être après votre visite à l'exposition de la foire de Caen.

Dominique Colas vous propose des animations et conférences sur ce thème, et ce tout au long de l'année.Elle est référencée par l’éducation nationale et la direction régionale des affaires culturelles de Basse Normandie pour intervenir dans tous types d’établissements

Elle peut amener ses propres objets comme des tenues ou tipis et aussi peut proposer des ateliers pratiques.

Pour connaitre toutes ses prestations, RDV sur le site http://www.amerindien.fr/