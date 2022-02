Démonstrations de secours à Cabourg

Le Sauvetage Tour été, organisé par les Compagnies républicaines de sécurité (CRS), et le secrétariat d'état aux sports, parcourt les plages de France ces deux mois de juillet et août... Une sensibilisation aux premiers secours en cas d'arrêt cardiaque : des ateliers de démonstration ont eu lieu hier et se poursuivent aujourd'hui sur la place du marché et la plage de Cabourg.

Plus de 50 000 personnes meurent chaque année d'un arrêt cardiaque, précisent les organisateurs.

Horaires :

Vendredi 25 juillet de 11h à 18h sur la plage à côté du poste de secours.