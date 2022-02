Le livre à l'origine du succès d'Etretat

Puis, grâce à l’Histoire de Rose et Jean Duchemin, un témoignage de la vie quotidienne des pêcheurs étretatais publié en 1845, Alphonse Karr va, sans le vouloir, convoquer des foules de curieux à Étretat qui transformeront bientôt ce simple village de pêcheurs en une confortable station balnéaire avec villas et casino. Après Karr, nombreux seront les écrivains séduits par Étretat, de Maupasant à Maurice Leblanc. Ce livre qui a connu un franc succès à l’époque de sa publication est aujourd’hui très rarement réédité et permet de découvrir Étretat sous un nouvel angle : celui de la dure vie des marins pêcheurs.

Pratique : Édition des Falaises, Tarif 12 €