Ce soir, retrouvez les Terrasses du jeudi à Rouen

Organisé par la ville de Rouen, ce festival ouvert à tous réunit plusieurs groupes à succès.

Le 1er concert du 24 juillet aura lieu place du 19 avril 1944, à partir de 18h30 ainsi qu'à 20h15 en compagnie du groupe Wood. Plusieurs autres groupes vont ainsi s'enchaîner à la suite.

A 18h45 et 20h30, le groupe Bad for Lazarus jouera place du Général de Gaulle.

A 19h00 et à 20h45, le chanteur et compositeur Nicolas Jules jouera place de la Cathédrale. A 19h15 et 21h00 le fameux Mattic, américain d'origine et collaborateur de Wax Tailor fera son apparition place du Lieutenant Aubert. A ne pas manquer !

Et pour 19h30 et 21h15, place de la Pucelle, le groupe Paon exprimera son goût pour la musique en présence de tous les rouennais. Soyez présent pour l'événement, l'été sera musical !