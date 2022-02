A Bayeux, le festival Tout un foin monte en puissance

Après Fauve et Alex Baupain l'été dernier, les organisateurs ont tapé plus fort cette année, avec une programmation originale et très variée.

Au programme : Ayo, l'artiste internationale folk-rock, connue notamment pour sa chanson "Down on my knees", les Lanskies, le groupe rock de la région qui fait désormais le tour du pays, ou encore Anaïs, la chanteuse française qui viendra jouer son nouveau single "DRH".

Une grande place est aussi accordée aux artistes de la région qui montent. Cette édition s'annonce ainsi pleine de révélations musicales, du caennais Kiinshasa, qui s'est lancé dans un projet solo après avoir créé le groupe Chocolate Donuts, à la flûtiste Antiloops, ancienne musicienne de Wax Taylor.

Enfin, pour 2014, le festival innove, avec des projections de film en plein-air. "Gainsbourg, vie héroïque", et le court métrage "Notre faust" : deux films autour de la musique et de la création artistique.

Pratique. Du 25 au 26 juillet. A partir de 19h le 1er jour et de 16h le 2ème.

Pass 2 jours : 20€.

Programmation : http://www.toutunfoin.fr/programmation/