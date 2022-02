Stade Malherbe : le point sur les départs

Le Stade Malherbe peut être satisfait de la manière dont il a géré son intersaison. Non seulement la quasi-totalité de son effectif était présente dès la reprise de l’entraînement, où sept nouvelles têtes étaient apparues, mais en plus aucun départ majeur n’est venu affaiblir le groupe durant la période des transactions. Certes, celle-ci est loin d’être terminée, mais il est d’ores et déjà certain que Patrice Garande ne perdra pas un seul des éléments importants dont il dispose.

N’Golo Kanté a fait l’objet d’approches, sans réelle surprise, mais Caen y a aussitôt coupé court. C’est le seul à avoir été sollicité durant ces derniers mois. Les dirigeants caennais ont fait en sorte que les attentions entourant Mathieu Duhamel ne s’éternisent pas en prolongeant son contrat de deux ans dès la fin de saison dernière. Le Stade Malherbe n’a subi aucun départ durant l’intersaison, tous ont été réalisés selon sa volonté. Un seul bémol peut être apposé au retour de prêt de Jonathan Kodjia, auteur d’un bel exercice sous les couleurs caennaises. Sitôt rentré à Reims, l’attaquant a pris la direction d’Angers. Il s’est engagé pour deux ans avec l’ambitieux pensionnaire de Ligue 2.

Du monde en Ligue 2

L’antichambre de l’élite, c’est aussi là-bas que comptent rebondir d’autres néo-anciens caennais. Aurélien Montaroup a signé à Créteil, un club qu’il avait déjà fréquenté en 2006. Sans doute aura-t-il l’occasion d’y faire quelques montées ravageuses conclues par un de ces missiles dont il a plusieurs fois régalé le public caennais. Sur les pelouses de Ligue 2, il aura l’occasion de croiser Thomas Bosmel, lequel a rejoint Arles-Avignon pour y être gardien titulaire. Yanick M’Boné a par ailleurs été mis à l’essai là-bas.

En Ligue 2 toujours, à moins que le club ne soit repêché à l’étage supérieur, Sochaux devrait s’attacher les services de Laurent Agouazi, lui aussi en fin de contrat à Caen. Le milieu de terrain défensif, auteur d’une saison 2013-2014 très décevante, a passé une semaine de test apparemment concluante dans le Doubs.

Fayçal Fajr, quinze passes décisives la saison dernière mais non retenu par Caen, va découvrir la Liga espagnole avec Elche. Il a débuté l’entraînement le 12 juillet.

A noter enfin pour terminer cette revue d’effectif version départs les retours de prêts de Mathias Autret à Lorient et de Kim… on ne sait pas où. Le Coréen a un statut à part et il est peu probable qu’il retourne dans le club estonien qui l’avait prêté à Caen, où il n’a pas disputé un seul match de championnat la saison dernière.