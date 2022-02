La Manche candidate pour accueillir le départ du Tour de France 2016 !

C'est une véritable chasse au trésor, le Graal recherché par de nombreux médias, chaque année, savoir qui accueillera le départ des prochains Tours de France. Si le Grand départ 2015 se fera en dehors de nos frontières, à Utrecht aux Pays Bas, c'est officiel depuis déjà plusieurs mois, on ne sait en revanche pas encore d'où partira la Grande Boucle 2016. L'annonce officielle n'interviendra qu'en Octobre prochain mais on sait que la Manche est sur les rangs pour accueillir l’événement. Pour autant rien n'est fait. Faisons le tri entre les rumeurs et les informations.