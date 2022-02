La Métropole se met au vert!

Entre parcours balisés et redécouverte du patrimoine, la métropole de Rouen propose à ses riverains ainsi qu'aux touristes plusieurs randonnées en tout genre, alternant avec des circuits plus ou moins longs.

Progressant dans cette optique de vouloir développer son potentiel touristique, la Métropole Rouen Normandie propose des balades familiales, des randonnées sportives ainsi que des sorties culturelles, et ça pour tous les goûts. Vous pourrez redécouvrir les Abbayes de Jumièges, le château de Taillis à Duclair, le Centre d'art contemporain de Saint-Pierre-de-Varengeville.

De plus, une trame verte de 11 km traverse la forêt domaniale de la Londe, et une trame bleue de 3km longera la Seine. Avec tout ces chemins, la Métropole de Rouen a eu l'idée en plus d'organiser des randonnées équestres. De quoi vous occuper pour ces vacances d'été.