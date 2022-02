18 ans seulement, et déjà une grande carrière s'offre à lui, Kendji, vainqueur de la saison 3 de l'émission The voice sur TF1, publiera prochainement dans les bacs son premier album. Sacré grand gagnant, de l'émission le jeune artiste tsigane est rentré directement en studio et a dévoilé son premier extrait "Color Gitano" en écoute sur Tendance Ouest. L'artiste originaire de Bergerac sortira son premier album le 8 septembre prochain.