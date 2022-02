Rappel : le pont de Colombelles fermé deux semaines pour entretien

Les travaux risquent de provoquer quelques perturbations dans le secteur : chaque jour, 24 000 véhicules emprunteraient le pont de Colombelles, selon les chiffres déterminés par une étude du Conseil général du Calvados, soit une moyenne d'un véhicule toutes les quatre secondes !

Depuis hier, lundi 28 juillet, et jusqu'au vendredi 8 août, Ports Normands Associés, propriétaire et gestionnaire du port de Caen-Ouistreham, doit réaliser l'entretien annuel du pont, qui sera dans le même temps fermé à la circulation routière et piétonne. Des panneaux de déviation inviteront les usagers à emprunter le pont de Bénouville.