Deux manifestations à Caen pour la paix en Palestine

Le premier rassemblement se déroule ce mardi 22 juillet à partir de 19h au bar La Cagna à Caen, face au château. Des concerts de ska, reggae et hip-hop sont au programme. En marge, une collecte d'argent sera organisée afin de remettre un chèque à une organisation non gouvernementale, le Comité de bienfaisance et de soutien au peuple palestinien. "Notre seule réponse : la musique et l'unité face l'injustice", indique les organisateurs.

Une autre manifestation "de soutien au Peuple palestinien" sera organisée demain, mercredi 23 juillet à 18h à Caen. Le rendez-vous est fixé devant le magasin Monoprix en direction de la préfecture. Cette manifestation, en relais d'un appel national, est appelée par les Femmes en Noir et l'AFPS, avec le soutien du collectif 14 de Solidarité avec le peuple palestinien.