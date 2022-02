Robert Downey Jr, super-héros, super-salaire !

Robert Downey Jr. doit cette première place à son rôle de super-héros dans le troisième opus d' "Iron Man", qui a rapporté pas moins d'1,2M$ à travers le monde.

Une première place qu'il pourrait bien garder un bon moment grâce aux sagas "Iron Man" et "Avengers". Élément indispensable de la firme Marvel, l'acteur aurait négocié un salaire considérable pour "Avengers : Age of Ultron", en salles au printemps 2015.

Les stars des films d'actions se font la part belle de ce classement. Connu pour ses rôles de gros bras, notamment dans "Fast & Furious" Dwayne Johnson se place en deuxième position avec 52M$, suivi de près par Bradley Cooper et ses 46M$. Nommé deux ans de suite aux Oscars (meilleur acteur en 2013 pour "Happiness Therapy" et meilleur second rôle en 2014 pour "American Bluff"), le comédien est également le roi du blockbuster avec la saga "Very Bad Trip" et prochainement "Les Gardiens de la Galaxie".

Leonard DiCaprio, avec 39M$, et l'interprète de Thor Chris Hemsworth, avec 37M$, concluent ce top 5.