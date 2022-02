Vieilles Charrues 2014 : La prestation du Caennais Fakear appréciée des festivaliers

C'est sûrement la révélation électro de la scène normande et même française. Tombé dans la musique quand il était petit, Théo alias Fakear, s'est vite passionné pour la musique électro aux rythmes enivrants, indies et sensuelles. Plus rien le l'arrête, le caennais a une nouvelle fois séduis sur la scène du festival des Vieilles Charrues devant plus des millers de personnes. Et pour cause, retrouvez son nom programmé à côté des pointures : Stromae, Indochine, Franz Ferdinand, Detroit, Sir Elton John etc. Une aubaine pour la scène normande qui se caractèrise comme une des meilleures de France.

"Super concert, une belle surprise"

"Sûrement le plus musical de tous les artistes passés samedi"

"