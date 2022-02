Malaunay, le sport comme porte-drapeau

Malaunay ne compte pas de club de haut niveau national et n’est pas le berceau d’une star sportive. Non, mais la ville aux quelques milliers d’habitants a des atouts à faire valoir. Le maire Guillaume Coutey, 36 ans, a fait du sport un outil pour changer l’image et rajeunir sa ville. Et le paysage local s’en ressent.

Nouveau gymnase !

Les fuites d’eau avaient rendu inutilisable l’ancien gymnase ? Qu’à cela ne tienne, la municipalité réhabilite le bâtiment et lui donne un sérieux coup de jeune. Mieux, pour l’inauguration en juin dernier, elle invite Nicolas Batum, basketteur NBA et la ministre des Sports Najat Vallaud-Belkacem. L’extérieur n’est pas négligé non plus : “Avec l’architecte, nous voulions également soigner l’extérieur. Par exemple, les terrains stabilisés de dehors ont été supprimés pour pouvoir agrandir le boulodrome.”

Mais plus qu’un gymnase, c’est tout un pôle sportif qui se trouve régénéré. “Nous avons fait construire de nouveaux vestiaires pour les footballeurs. Jusque-là, ils partageaient les mêmes locaux que les handballeurs ou les basketteurs.”



Une nouvelle piscine ?

Enfin, pour éviter que les jeunes Malaunaysiens ne viennent jouer sur le terrain de football du club, un city-stade vient d’être inauguré sur le site. “Ne pas avoir de city-stade dans notre ville alors qu’ils fleurissent partout, ce n’était pas normal.” Preuve de la nécessité de l’équipement, 200 personnes sont venus à l’inauguration et le terrain affiche déjà complet. Et la municipalité ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Guillaume Coutey compte s’attaquer à la réhabilitation des courts de tennis dès 2015 avant de penser à la refonte de la piscine-tournesol peu économe en énergie. Mais ça, ce sera pour plus tard. “D’ici 2020”, sourit le maire.