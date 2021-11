Caen, ville-test du numérique

Dans l'existence d'un homme, il y a des trains à ne pas rater. Il en va de même pour l'évolution d'une ville. Depuis plusieurs années, les élus caennais, tous bords confondus, ont bien compris qu'il était primordial, pour le développement de l'agglomération, de sauter dans le wagon du numérique. En 2005, l'ancienne équipe de Caen-la-Mer a commencé par aménager son territoire en fibre numérique pour construire un réseau à très haut débit avec aujourd'hui 142 kilomètres de fibre optique. "Cette démarche était essentielle car ce type de réseau est aussi important qu'un réseau autoroutier ou un aéroport", souligne le président de l'agglomération et maire de la ville, Philippe Duron.

Payer avec son mobile La même année, la Ville a lancé l'opération « Caen ville NFC ». L'appellation « Near field communication » signifie qu'il est possible de communiquer sans contact avec une carte numérique ou avec son portable. Grâce à cette technologie, plus d'une centaine de projets concrets sont en cours de développement pour élargir le champ d'utilisation et d'application des téléphones. Ce nouveau champ d'exploitation a d'ailleurs abouti à la création d'un pôle TES (Transaction électronique sécurisée) sur le campus d'entreprises innovantes Effiscience à Colombelles.

En 2006, la capitale bas-normande s'est ainsi engagée dans l'expérience « payez mobile » avec six banques, quatre opérateurs téléphoniques, 500 clients et 160 commerçants. Le principe est simple. Une puce intégrée à son téléphone permet de payer en caisse sans avoir à sortir son portefeuille. A l'heure actuelle, le directeur des services bancaires du Crédit agricole de Normandie, Philippe Cornu, déclare enregistrer “2 000 porteurs de carte. Il est désormais temps de passer à l'étape suivante, celle d'obtenir un chiffre de masse”.

Ville pionnière

Plus récemment, Caen a adopté l'application « Vox in the box » sur le parcours touristique Guillaume Le Conquérant. Grâce aux technologies du flashcode, le téléphone permet d'accéder à un contenu audiovisuel, tel un audioguide.

Autres lieux, autres applications : sur le campus, des étudiants disposent désormais d'une nouvelle carte issue du projet « Runn » qui cumule des fonctionnalités nécessaires à leur quotidien (bibliothèque, restaurant universitaire...) auxquels devraient s'ajouter d'autres services.

C'est dans ce cadre que la Ville de Caen se portera candidate début octobre à l'appel national aux déclarations d'intention que lance le ministère de l'Industrie. Celui-ci doit allouer 4,5 milliards d'euros ces prochaines années au développement des nouvelles technologies. Philippe Duron est convaincu que sa ville sera sélectionnée grâce à “l'antériorité que nous avons sur tous ces usages. Avec Nice et Strasbourg, nous avons un coup d'avance”, affirme-t-il.



> Bonus audio : le maire de Caen, Philippe Duron, nous explique pourquoi il est persuadé que Caen sera retenu parmi tous les candidats.