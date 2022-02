Jeux équestres : le plan de la circulation à Caen dévoilé

Ce plan de circulation aura pour but la fluidification routière de “l’Arc équestre” de Caen à savoir la Prairie, le Parc des Expositions et le Stade d’Ornano. Deux parkings constamment reliés aux sites des jeux par des navettes gratuites passant toutes les 15 minutes seront ouverts à Beaulieu et à le Presqu’île.

Des axes routiers seront fermés aux automobilistes, notamment la rue Galliéni, le pont de l’Arquette, le boulevard du Petit Vallerent ou encore le boulevard des Baladas (dans le sens Caen-Louvigny) durant toute la durée des épreuves et certains axes comme le boulevard Pompidou et le viaduc de la Cavée le seront temporairement. Les principales difficultés de circulation sont attendues sur le boulevard Yves-Guillou et le secteur de la Prairie aux heures de pointe : de 8h00 à 9h00, de 13h00 à 14h00 et de 17h00 à 19h00.

De plus des laissez-passer seront distribués par la ville de Caen aux personnes ayant besoin d’accéder aux zones de circulation restreintes.

Pratique. www.caen.fr rubrique “se déplacer pendant les jeux”.

Les principales difficultés de circulation sont attendues sur le boulevard Yves-Guillou et le secteur de la Prairie aux heures de pointe : de 8h00 à 9h00, de 13h00 à 14h00 et de 17h00 à 19h00.