La caserne Martin disparaît du paysage de Caen

Pelleteuses et bras métalliques sont en action, offrant un spectacle toujours surprenant à qui prend le temps de s'arrêter quelques minutes. La démolition de l’ancienne caserne de gendarmerie du centre-ville de Caen a démarré en avril dernier. Contruite en 1960 et située rue Daniel-Huet, elle a été cédée l'an dernier par l’État à la Ville de Caen contre un peu plus de 3 millions d’euros. Mais jusqu'à encore quelques jours, les premiers travaux n'avaient rien de spectaculaire. Il a notamment fallu désamianter, jusqu'à ce que le chantier ne soit interrompu, suite à une plaque cloutée tombée dans la cours de l'école voisine. Tout le monde avait alors jugé bon d'attendre la fin de l'année scolaire le 7 juillet pour poursuivre le chantier.



A terme, 155 logements, dont une cinquantaine de logements sociaux doivent sortir de terre sur cette zone, attenante à la prairie. Une crèche pouvant accueillir 60 enfants sur 1 000 m2 verra également le jour. Les travaux commenceront en début d'année prochaine pour une livraison courant 2017.