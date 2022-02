Sortir en région : vendredi 18 juillet

Aujourd'hui et demain le Festival Art Sonic donne le coup d'envoi de sa 19ème édition à Briouze ce et samedi. Retrouvez sur scène Soulfly, Dub Inc, Ky-Mani Marley, Deluxe, Tagada Jones et encore plein d'autres. Pour la 3ème année le festival organise aussi une journée dédiée aux jeunes public le Kid Sonic. Le festival Art sonic démarre ce soir à Briouze avec Tendance Ouest. Toutes les infos à retrouver sur www.festival-artsonic.com.

Jusqu'à dimanche à l’occasion du 70e anniversaire de la Libération, les soirées ciné-concerts de Cin’Etoiles explorent le thème Héros et héroïnes à Cherbourg. A l’affiche : Il faut sauver le soldat Ryan, Lucie Aubrac, Inglorious Basterds, Le Monde de Narnia. Dès ce soir à 21h, un groupe de musique fait monter l’ambiance plage verte avant de laisser place à la soirée cinéma à 23h. Prenez de quoi vous couvrir et vous asseoir.

Dans le cadre de sa tournée estivale, le cirque Borsberg fait escale dans la région pendant les vacances. Vous pouvez visiter le zoo gratuitement entre 10h et 18h et profiter de 2h de spectacle sous le chapiteau du 1er Cirque de Normandie avec Tendance Ouest. Prochaine représentation ce soir demain et dimanche à Honfleur au parking du bassin de l'Est. Comptez entre 10 et 15 euros, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 2 ans.

Le concours hippique 2014 est organisé par l'association Percy-cheval se déroule sur 2 jours sur le terrain entièrement réaménagé. Début des épreuves demain à 9h00. Toute l'équipe vous attend avec une restauration et buvette sur place, l'entrée est gratuite.