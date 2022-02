Festival Chauffer dans la Noirceur : 8000 festivaliers au rendez-vous !

Une nouvelle fois, la promesse est tenue, 3 jours de fête, une programmation locale et internationale. Festival qui fait le plein de découvertes avec des nouveaux talents de la scène française et étrangère et des têtes d'affiche rarement programmées. Malgré des passages pluvieux les festivaliers ne se sont pas découragés pour applaudir : EZ3kiel, Thomas De Pourquery, FFF, Anthony B, Bam Margera, Carmen Maria Vega, Of Montreal, Danger, Salut C'est Cool, Miossec et plein d'autres. 8000 c'est le chiffre à retenir et un beau succès pour les organisateurs et bénévoles du festival Chauffer dans la Noirceur !