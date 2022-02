Rouen : les délibérations du conseil municipal ce soir

Plusieurs sujets à l'ordre du jour de ce conseil municipal qui fleure bon l'été. Les élus évoqueront notamment l'installation d'une oeuvre d'art au printemps 2015 sur la dalle de la Grand'Mare, dans les Hauts-de-Rouen.

Plusieurs délibérations concernent la bibliothèque municipale, avec entre autres la question de l'aménagement d'une borne Sonothèque (via une convention avec une association) et la valorisation des écrits de Gustave Flaubert, en partenariat avec l'Université de Rouen.

Le maire Yvon Robert, ses adjoints et les conseillers municipaux voteront ou non une convention avec l'office de HLM Habitat 76 pour la construction d'un ensemble immobilier rues Couture et Saint-Julien.

Les inquiétudes de l'opposition

Les élus d'opposition ont déjà prévu un tir de barrage. Le groupe UDI mené par Patrick Chabert s'apprête à déposer une motion d'urgence sur le commerce rouennais et demande la gratuité de stationnement entre 12h et 14h, la première heure de stationnement gratuite ou encore la "mise en place sans délai" d'un observatoire du commerce.

De leur côté, le groupe UMP-Modem mené par Jean-François Bures a déjà fait entendre son mécontentement devant des délibérations "trop éloignées des inquiétudes quotidiennes des Rouennais". Le groupe UMP évoque pêle-mêle les travaux en centre-ville dont pâtissent les commerces, la disparition programmée d'Automne en Normandie, la réforme des rythmes scolaires insuffisamment discutée... Le conseil municipal devrait donc faire l'objet de nombreuses discussions ce soir.