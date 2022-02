Evénementissime: la révolution touristique par le web

L'objectif principal du site reste très simple et Sébastien Rault le confirme avec joie: "Il s'agit de géolocaliser les sites touristiques et les événements culturels". Grâce à l'agence web locale PIXEL et au talent de Sébastien Rault, le site Evénementissime a pris une vrai place sur le web cette saison.

Un projet atypique

Cet ancien responsable financier passionné d'informatique et de jeux vidéo va prendre conscience un jour de toute la difficulté à pouvoir organiser ses vacances, ses sorties, etc. C'est par ce constat que Sébastien Rault va mettre en place un site d'un nouveau genre: Evénementissime. Très facile d'accès sur le web cette plate-forme numérisée permet de s'informer rapidement sur les différents événements. Patrimoine, Spectacles, Journées à thème, Divertissements, etc, énormément de thématiques sont référencées et la plupart des informations sont rajoutées par des internautes. De plus, une carte numérisée a été rajoutée afin de géolocaliser avec plus de facilité les informations. Une ascension fulgurante pour Evénementissime, dont Sébastien Rault s'étonne avec une certaine satisfaction. Il nous parle de ses ambitions pour son site: "J'aimerais à terme que le site devienne une référence pour les internautes, que cela soit un outil à utiliser régulièrement pour les sorties le soir, le week-end, durant les vacances, etc."

Accessible gratuitement sur tablette, mobile, ordinateur, Evénementissime couvre tous le territoire français.