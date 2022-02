14118. A Caen, vibrant hommage aux résistants et vétérans de la Libération

Présidées par le maire de Caen Joël Bruneau et Jean Charbonniaud, préfet de Basse-Normandie, les commémorations du 9 juillet ont célébré les résistants caennais et les vétérans canadiens et britanniques qui ont permis la Libération de la rive gauche. La cérémonie s'est déroulée dans un endroit symbolique, Place Monseigneur des Hameaux, un lieu où 70 ans auparavant, les résistants caennais du groupe Scamaroni et les troupes alliées se sont réunis pour hisser le drapeau français et entonner la Marseillaise.

"Sur cette place marquée par la richesse de son passé," c'est avec émotion que Guy Merle, résistant caennais, a tenté de transmettre cette mémoire par un discours en hommage aux civils et troupes alliées mortes pour la reprise de Caen. Un drapeau français arborant la Croix de Lorraine, symbole de la résistance, a été élevé en haut de la place à la mémoire de celles et ceux qui ont permis la Libération.

Dans le cloître de l'Abbaye aux Hommes, Joël Bruneau a récompensé les 80 vétérans et résistants venus pour l'occasion. Par cette remise de médialle, comme l'a expliqué la représentante de l'ambassade du Canada, c'est une manière de dire : "nous nous souviendrons d'eux."